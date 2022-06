Il laboratorio del made in Italy dove nascono gli abiti intelligenti

2 Giugno 2022 – 9:20

In D-Air Lab il fondatore del celebre marchio di tute per motociclisti Lino Dainese esplora tutte le possibilità dell’unione tra tecnologia e abbigliamento, da airbag integrati a modelli per chi va in monopattino

Fonte: Wired