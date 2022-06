Foto di americani che vanno pazzi per le armi

2 Giugno 2022 – 9:20

Dopo la strage in una scuola elementare in Texas il tema delle armi da fuoco negli Stati Uniti è tornato al centro del dibattito. Un fotografo italiano ha viaggiato in America per immortalare collezionisti di fucili, mitragliatori e pistole: The Ameriguns di Gabriele Galimberti

Fonte: Wired