Chrome si prepara a bloccare le notifiche dai siti web invadenti

2 June 2022 – 16:20

Per arginare il crescente fenomeno delle notifiche indesiderate, Chrome sta lavorando a un sistema per prevenire consensi non voluti.

The post Chrome si prepara a bloccare le notifiche dai siti web invadenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico