Binance è pessimista sul rilancio di Terra

2 Giugno 2022 – 10:45

Il CEO di Binance, Changpeng CZ Zhao, si è definito scettico e pessimista in merito al rilancio di Terra e del suo nuovo token LUNA 2.0.

