Artemis: due aziende realizzeranno le tute spaziali

2 June 2022 – 18:57

Axiom Space e Collins Aerospace realizzeranno le tute spaziali per le attività extraveicolari sulla ISS e le passeggiate lunare delle missioni Artemis.

Fonte: Punto Informatico