Apple ha bloccato 1.5 miliardi di frodi su App Store

2 Giugno 2022 – 13:45

Con un comunicato ufficiale, Apple ricorda perché App Store sia il luogo più sicuro per trovare e scaricare applicazioni.

Fonte: Punto Informatico