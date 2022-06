Respinto attacco DDoS contro il sito del CSIRT

1 June 2022 – 16:39

Il CSIRT ha rilevato e bloccato un attacco DDoS effettuato dal gruppo filo-russo Killnet a partire dal pomeriggio del 30 maggio e durato oltre 10 ore.

