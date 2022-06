Paradosso Russia: già spesi 10 milioni di dollari in VPN

1 June 2022 – 10:22

Il Cremlino prima vieta le VPN, poi spende quasi 10 milioni di dollari per usarle e aggirare la propria stessa censura: paradossi di guerra e di libertà.

The post Paradosso Russia: già spesi 10 milioni di dollari in VPN appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico