Netflix e abbonamento condiviso: test fallimentari

1 June 2022 – 13:22

Netflix ha avviato i test per gli abbonamenti condivisi tra persone che non fanno parte dello stesso nucleo domestico, ma i risultati sono disastrosi.

The post Netflix e abbonamento condiviso: test fallimentari appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico