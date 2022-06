Mercato smartwatch: domina Apple, cresce Xiaomi

1 Giugno 2022 – 16:45

Apple occupa sempre la prima posizione del mercato, grazie alle vendite del Watch 7, mentre Xiaomi ha ottenuto il migliore risultato in assoluto.

The post Mercato smartwatch: domina Apple, cresce Xiaomi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico