Le regole su green pass e mascherine a giugno

1 Giugno 2022 – 12:20

Stop all’uso del green pass per chi viaggia in Italia dall’estero. Il prossimo 15 giugno potrebbe anche decadere l’obbligo di usare le mascherine in tutti i luoghi pubblici, ma non a scuola, sul posto di lavoro, negli ospedali e nelle residenze sanitarie

Fonte: Wired