Google Chromecast al minimo storico: occasione Amazon a 24€

1 June 2022 – 13:04

Su Amazon torna al suo minimo storico l’utilissimo Google Chromecast in offerta a un prezzo davvero speciale: ottienilo a soli 24 euro.

The post Google Chromecast al minimo storico: occasione Amazon a 24€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico