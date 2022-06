FluBot addio: Europol distrugge l’infrastruttura

1 Giugno 2022 – 19:45

L’Europol e le forze dell’ordine di 11 paesi hanno interrotto la distribuzione del noto malware FluBot, prendendo il controllo dell’infrastruttura.

