Apple: il visore AR/VR non ci sarà alla WWDC 2022

1 June 2022 – 10:43

Ming-Chi Kuo ritiene che Apple non fornirà anticipazioni sul suo visore AR/VR durante la WWDC 2022 in quanto potrebbe favorire la concorrenza.

Fonte: Punto Informatico