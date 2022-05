I migliori cameo degli attori di Star Trek in Orville

31 Maggio 2022 – 18:20

Il 2 giugno la serie che omaggia il franchise di Gene Roddenberry creata da Seth McFarlane debutta su Disney+ con la terza stagione, New Horizons, e noi ne approfittiamo per una carrellata di volti visti in entrambi gli universi

Fonte: Wired