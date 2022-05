Green Pass: ingresso libero in Italia dall’estero

31 May 2022 – 16:01

Il Ministro della Salute non ha prorogato la scadenza, quindi dal 1 giugno non sarà più obbligatorio il Green Pass per entrare in Italia.

Fonte: Punto Informatico