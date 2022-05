Firefox 101: ritorna il vecchio metodo di download

31 Maggio 2022 – 19:45

Firefox 101 per desktop chiede nuovamente se aprire o salvare i file scaricati da Internet, un’opzione eliminata a partire dalla versione 98.

