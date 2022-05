Criptovalute e pubblicità: qual è il vero ruolo degli influencer

31 May 2022 – 10:30

Sempre più spesso noti influencer vengono ingaggiati per sponsorizzare criptovalute dichiarando investimenti con guadagni incredibili.

The post Criptovalute e pubblicità: qual è il vero ruolo degli influencer appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico