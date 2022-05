Coprire la webcam quando non in uso serve davvero?

31 Maggio 2022 – 16:45

Tra i sostenitori della pratica l’ex direttore dell’FBI e il creatore di Facebook: coprire la webcam quando non in uso è davvero utile?

The post Coprire la webcam quando non in uso serve davvero? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico