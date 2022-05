Wired Crime, il podcast che racconta l’evoluzione del crimine

30 Maggio 2022 – 9:20

Dallo staging al deepfake, passando per i factitious disorder. Dal 31 maggio, ogni martedì, Cristina Brondoni e Sara Uslenghi raccontano di come gli strumenti per delinquere (e quelli per proteggersi) si sono modificati negli anni

