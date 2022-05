Smartwatch stile militare: uno smartphone al polso, chiamate INCLUSE

30 Maggio 2022 – 19:45

Uno smartwatch possente e con tutto al posto giusto, praticamente un computer al tuo polso con chiamate, SMS e tamto altro ancora.

The post Smartwatch stile militare: uno smartphone al polso, chiamate INCLUSE appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico