Nuova truffa WhatsApp: così ti rubano l’account

30 May 2022 – 16:36

Una telefonata e l’account WhatsApp è perso, per sempre: così funziona la nuova elaborata truffa, messa a punto dai cybercriminali.

The post Nuova truffa WhatsApp: così ti rubano l’account appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico