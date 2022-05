I dati “dimenticati” sulle scuole in cui c’è ancora amianto

30 Maggio 2022 – 9:20

Il ministero dell’Istruzione non sa rispondere alla domanda di Wired perché non ha in mano i numeri. Secondo le stime di Legambiente, oltre 2.500 edifici scolastici ci sarebbero ancora tracce di eternit

Fonte: Wired