Frontier è il supercomputer più potente del mondo

30 May 2022 – 16:33

Frontier è un sistema HPE Cray EX con CPU AMD EPYC e GPU AMD Instinct MI250X, in grado di raggiungere 1,1 exaflops, quasi tre volte in più di Fugaku.

