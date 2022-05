Ingenuity si prepara all’inverno marziano

29 May 2022 – 15:58

La NASA ha spiegato che Ingenuity dovrà affrontare l’inverno marziano con temperature notturne molto basse, rischiando quindi di non sopravvivere.

