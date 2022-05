Digitale terrestre: a che punto siamo e cosa ci aspetta

29 Maggio 2022 – 10:45

Il refarming del digitale terrestre prosegue nelle sue tappe: scopriamo a che punto siamo con l’avvicendamento al DVB-T2 e cosa ci aspetta.

The post Digitale terrestre: a che punto siamo e cosa ci aspetta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico