Bonus psicologo: Speranza firma il decreto

29 Maggio 2022 – 13:45

Il Ministro Speranza ha formato il decreto che stabilisce le modalità di erogazione del Bonus psicologo pari ad un massimo di 600 euro.

