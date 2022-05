Artemis I: nuovo test del razzo SLS il 19 giugno?

29 Maggio 2022 – 13:45

Il razzo SLS della missione Artemis I tornerà sulla piattaforma di lancio il 6 giugno, mentre il test finale è previsto non prima del 19 giugno.

