Twitter: Elon Musk sotto osservazione della SEC

28 Maggio 2022 – 19:45

Musk non ha comunicato di aver acquistato il 9,2% delle azioni di Twitter entro 10 giorni e ha usato un documento riservato agli investitori passivi.

Fonte: Punto Informatico