Operazione della GdF contro lo streaming illegale

28 Maggio 2022 – 19:45

La Guardia di Finanza ha scoperto una rete IPTV pirata utilizzata per la trasmissione in streaming delle partite di serie A e internazionali.

