Siamo sommersi dallo spam sulle criptovalute

27 Maggio 2022 – 13:45

La ricerca condotta da LunarCrush mette in luce il fenomeno: +3894% nel volume di spam a tema criptovalute registrato in soli due anni.

