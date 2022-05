Il merchandising Tesla si può pagare in DOGE, parola di Musk

27 Maggio 2022 – 19:45

Elon Musk ha annunciato che il merchandising Tesla può essere pagato in Doge e presto così sarà anche per il merchandising di SpaceX.

