Bonus Cultura 18app: truffa da 1,5 milioni di euro

27 May 2022 – 12:46

La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto una truffa ai danni dello Stato con la conversione in denaro del Bonus Cultura 18app di 500 euro.

