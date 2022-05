BlackCat colpisce la Carinzia: riscatto di 5 milioni

27 Maggio 2022 – 19:45

Lo stato austriaco della Corinzia è stato colpito dal ransomware BlackCat che ha messo fuori uso almeno 3.000 workstation, bloccando diversi servizi.

