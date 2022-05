Xiaomi Redmi Note 10 quasi in regalo su Amazon

26 May 2022 – 13:30

Oggi trovi il potente Xiaomi Redmi Note 10 da 128GB quasi in regalo direttamente sullo store di Amazon, il colosso dello shopping online.

Fonte: Punto Informatico