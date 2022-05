Twitter ha usato i dati degli utenti per pubblicità

26 May 2022 – 13:14

Twitter dovrà pagare una multa di 150 milioni di dollari per aver usato a scopo pubblicitario i numeri di telefono e gli indirizzi email degli utenti.

Fonte: Punto Informatico