Mercato smartphone Q1 2022: Samsung leader europeo

26 Maggio 2022 – 22:45

Canalys ha diffuso i dati del mercato smartphone in Europa relativi al primo trimestre del 2022, a detenere il primato assoluto è Samsung.

The post Mercato smartphone Q1 2022: Samsung leader europeo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico