MasterCard crede nell’adozione di massa delle criptovalute

26 Maggio 2022 – 13:45

Nonostante la recente correzione del mercato crittografico, MasterCard continua a credere ancora nell’adozione di massa delle criptovalute.

