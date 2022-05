La Russia ha alzato il limite di età per entrare nell’esercito

26 Maggio 2022 – 15:20

La legge è stata approvata in appena quattro giorni. Le dichiarazioni ufficiali sostengono la necessità di arruolare personale esperto, ma sembra che il Cremlino sia alla ricerca di persone per rimpiazzare le pesanti perdite in Ucraina

Fonte: Wired