Apple: eliminare gli account creati nelle app è più facile

26 Maggio 2022 – 13:45

Apple ha modificato le linee guida per gli sviluppatori, dal 30 giugno 2022 gli utenti dovranno poter cancellare gli account creati in-app.

The post Apple: eliminare gli account creati nelle app è più facile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico