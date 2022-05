Uber e IT Taxi: stretta di mano per l’Italia

25 Maggio 2022 – 13:45

Ufficiale l’accordo siglato tra Uber e il consorzio IT Taxi: la collaborazione interesserà anzitutto Roma, a partire dal mese prossimo.

