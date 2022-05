Terra Luna, si riparte con una nuova blockchain il 27 maggio

25 Maggio 2022 – 19:45

La strada proposta da Do Kwon per il rilancio di Terra Luna ha trovato il favore dei validatori: si riparte il 27 maggio, con una nuova blockchain.

