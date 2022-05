ERMAC 2.0 ruba le credenziali da 467 app Android

25 May 2022 – 19:32

ERMAC 2.0 è un trojan bancario che può rubare le credenziali da 467 app Android, mostrando schermate di login simili a quelle originali.

The post ERMAC 2.0 ruba le credenziali da 467 app Android appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico