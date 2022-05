Se un giorno Binance andasse in bancarotta…

24 Maggio 2022 – 13:45

In caso di bancarotta, l’exchange numero uno al mondo rimborserebbe prima gli utenti e solo poi gli azionisti: parola del CEO di Binance.

Fonte: Punto Informatico