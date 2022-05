iPhone 14: grandi novità per la fotocamera frontale

24 May 2022 – 10:36

Secondo le indiscrezioni, il fornitore del modulo fotografico anteriore di iPhone 14 sarà per la prima volta in assoluto LG Innotek.

