Cambridge Analytica: denuncia per Mark Zuckerberg

24 Maggio 2022 – 16:45

Il procuratore generale del District of Columbia ha citato in giudizio Mark Zuckerberg in merito allo scandalo Cambridge Analytica scoppiato nel 2018.

The post Cambridge Analytica: denuncia per Mark Zuckerberg appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico