Banda larga: 2.500 euro anche per professionisti

24 Maggio 2022 – 13:45

Anche i titolari di partita IVA possono richiedere il contributo per la sottoscrizione di abbonamenti ai servizi di connettività a banda larga.

