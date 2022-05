Pixelmon NFT: un falso sito ruba le password con un malware

23 Maggio 2022 – 13:45

Pixelmon, il popolare progetto NFT con oltre 25.000 membri su Discord, è sotto attacco da un sito fake che ruba le password con un malware.

Fonte: Punto Informatico