Le criptovalute hanno invaso il Forum di Davos

23 Maggio 2022 – 13:45

Nonostante il momento difficile, il mondo delle criptovalute ha scelto di non mancare l’appuntamento con il World Economic Forum di Davos.

