Apple: HomePod nuovo tra fine 2022 e inizio 2023

23 Maggio 2022 – 22:45

Secondo le indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di lanciare sul mercato un nuovo modello di HomePod tra la fine corrente e inizio 2023.

